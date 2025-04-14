سعر Angle Staked USDA (STUSD)
سعر Angle Staked USDA (STUSD) المباشر لليوم هو USD 1.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Angle Staked USDA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K
- تغيير سعر Angle Staked USDA خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Angle Staked USDA مقابل USD هو $ +0.00019809 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Angle Staked USDA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Angle Staked USDA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Angle Staked USDA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019809
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Angle Staked USDA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+0.02%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stUSD is a USD savings solution built on top of Angle decentralized USD stablecoin called stUSD
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