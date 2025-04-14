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سعر Angle Staked USDA (STUSD) المباشر لليوم هو USD 1.11 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Angle Staked USDA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K - تغيير سعر Angle Staked USDA خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Angle Staked USDA (STUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Angle Staked USDA مقابل USD هو $ +0.00019809 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Angle Staked USDA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Angle Staked USDA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Angle Staked USDA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019809 +0.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Angle Staked USDA (STUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Angle Staked USDA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24 ساعة مرتفع $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Angle Staked USDA (STUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: