سعر Angle Staked EURA (STEUR)
سعر Angle Staked EURA (STEUR) المباشر لليوم هو USD 1.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STEUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Angle Staked EURA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 965.15
- تغيير سعر Angle Staked EURA خلال اليوم هو +0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Angle Staked EURA مقابل USD هو $ +0.00220478 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Angle Staked EURA مقابل USD هو $ +0.0135704800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Angle Staked EURA مقابل USD هو $ -0.0110818400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Angle Staked EURA مقابل USD هو $ -0.0260477368184283 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00220478
|+0.20%
|30 يوم
|$ +0.0135704800
|+1.23%
|60 يوم
|$ -0.0110818400
|-1.00%
|90 يوم
|$ -0.0260477368184283
|-2.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Angle Staked EURA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+0.20%
-0.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stEUR is a staked version of agEUR earning a native Euro yield paid in agEUR. It is a yield-bearing ERC-20 token that can be freely transferred and that is always redeemable for an ever-growing amount of agEUR. The value of 1 stEUR is not meant to be 1€: it increases over time as yield continuously accrues to it.
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€1.056
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$1.1
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RM4.906
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₺39.644
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¥167.673
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₽106.139
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₹95.447
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Rp18,032.784
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₱63.987
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