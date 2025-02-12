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سعر Angle Staked EURA (STEUR) المباشر لليوم هو USD 1.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STEUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Angle Staked EURA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 965.15 - تغيير سعر Angle Staked EURA خلال اليوم هو +0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Angle Staked EURA (STEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Angle Staked EURA مقابل USD هو $ +0.00220478 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Angle Staked EURA مقابل USD هو $ +0.0135704800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Angle Staked EURA مقابل USD هو $ -0.0110818400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Angle Staked EURA مقابل USD هو $ -0.0260477368184283 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00220478 +0.20% 30 يوم $ +0.0135704800 +1.23% 60 يوم $ -0.0110818400 -1.00% 90 يوم $ -0.0260477368184283 -2.31%

تحليل سعر Angle Staked EURA (STEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Angle Staked EURA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.095$ 1.095 $ 1.095 24 ساعة مرتفع $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 عالية طوال الوقت $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +0.20% تغير السعر (7 أيام) -0.34%

معلومات سوق Angle Staked EURA (STEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: