سعر Angland FISH اليوم

السعر المباشر لمشروع Angland FISH (FISH) اليوم هو $ 0.002111، مع تغير بنسبة 2.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FISH الحالي إلى USD هو $ 0.002111 لكل FISH.

يحتل Angland FISH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,657، مع عرض متداول قدره 15.00M FISH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FISH بين $ 0.00209452 (أدنى) و$ 0.00216319 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01235112، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00191304.

على المدى القصير، تحرك FISH بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-8.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 189.61.

معلومات سوق Angland FISH (FISH)

القيمة السوقية $ 31.66K$ 31.66K $ 31.66K الحجم (24 ساعة) $ 189.61$ 189.61 $ 189.61 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.21K$ 42.21K $ 42.21K إمداد دورة التداول 15.00M 15.00M 15.00M إجمالي العرض 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Angland FISH هي $ 31.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 189.61. العرض المتداول لـ FISH يبلغ 15.00M، مع إجمالي عرض 20000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.21K.