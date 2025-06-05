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سعر AngelBlock (THOL) المباشر لليوم هو USD 0.00161063 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 375.69K . يتم تحديث سعر THOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AngelBlock الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AngelBlock خلال اليوم هو +1.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 233.26M

أداء سعر AngelBlock (THOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AngelBlock مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AngelBlock مقابل USD هو $ +0.0002293759 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AngelBlock مقابل USD هو $ +0.0010215006 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AngelBlock مقابل USD هو $ -0.0005532509103616177 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.25% 30 يوم $ +0.0002293759 +14.24% 60 يوم $ +0.0010215006 +63.42% 90 يوم $ -0.0005532509103616177 -25.56%

تحليل سعر AngelBlock (THOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AngelBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00159045$ 0.00159045 $ 0.00159045 24 ساعة مرتفع $ 0.00161076$ 0.00161076 $ 0.00161076 عالية طوال الوقت $ 0.14362$ 0.14362 $ 0.14362 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +1.25% تغير السعر (7 أيام) -3.57%

معلومات سوق AngelBlock (THOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: