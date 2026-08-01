سعر Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) اليوم هو $ 1.021، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACRDX الحالي إلى USD هو $ 1.021 لكل ACRDX.

يحتل Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51,064,679، مع عرض متداول قدره 50.01M ACRDX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACRDX بين $ 1.021 (أدنى) و$ 1.021 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.021، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.015.

على المدى القصير، تحرك ACRDX بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX)

القيمة السوقية $ 51.06M$ 51.06M $ 51.06M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.06M$ 51.06M $ 51.06M إمداد دورة التداول 50.01M 50.01M 50.01M إجمالي العرض 50,014,229.92 50,014,229.92 50,014,229.92

القيمة السوقية الحالية لـ Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund هي $ 51.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ ACRDX يبلغ 50.01M، مع إجمالي عرض 50014229.92. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.06M.