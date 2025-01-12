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سعر Andrea Von Speed (VONSPEED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VONSPEED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Andrea Von Speed الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 608.24 - تغيير سعر Andrea Von Speed خلال اليوم هو +0.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Andrea Von Speed (VONSPEED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Andrea Von Speed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Andrea Von Speed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Andrea Von Speed مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Andrea Von Speed مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.51% 30 يوم $ 0 -31.84% 60 يوم $ 0 -42.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Andrea Von Speed (VONSPEED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Andrea Von Speed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00549213$ 0.00549213 $ 0.00549213 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.51% تغير السعر (7 أيام) -11.18%

معلومات سوق Andrea Von Speed (VONSPEED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: