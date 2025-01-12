سعر Andrea Von Speed (VONSPEED)
سعر Andrea Von Speed (VONSPEED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VONSPEED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Andrea Von Speed الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 608.24
- تغيير سعر Andrea Von Speed خلال اليوم هو +0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Andrea Von Speed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Andrea Von Speed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Andrea Von Speed مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Andrea Von Speed مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.51%
|30 يوم
|$ 0
|-31.84%
|60 يوم
|$ 0
|-42.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Andrea Von Speed: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.51%
-11.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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