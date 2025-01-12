سعر Andi (ANDI)
سعر Andi (ANDI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Andi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.87
- تغيير سعر Andi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Andi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Andi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Andi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Andi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-50.08%
|60 يوم
|$ 0
|-37.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Andi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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