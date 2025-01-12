سعر AnchorSwap (ANCHOR)
سعر AnchorSwap (ANCHOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.64K. يتم تحديث سعر ANCHOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AnchorSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01
- تغيير سعر AnchorSwap خلال اليوم هو +218.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 344.16M
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خلال اليوم، كان سعر AnchorSwap مقابل USD هو $ +0.00017075 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AnchorSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AnchorSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AnchorSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017075
|+218.67%
|30 يوم
|$ 0
|+206.53%
|60 يوم
|$ 0
|+218.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AnchorSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+218.67%
+212.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AnchorSwap is the first automatic liquidity acquisition yield farm and AMM decentralized exchange running on Binance Smart Chain with numerous creative features
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