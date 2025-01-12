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سعر Anchored Coins AEUR (AEUR) المباشر لليوم هو USD 0.97733 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AEUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Anchored Coins AEUR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.51K - تغيير سعر Anchored Coins AEUR خلال اليوم هو -1.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Anchored Coins AEUR (AEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Anchored Coins AEUR مقابل USD هو $ -0.011379614318887 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Anchored Coins AEUR مقابل USD هو $ -0.0544955298 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Anchored Coins AEUR مقابل USD هو $ -0.0795649239 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Anchored Coins AEUR مقابل USD هو $ -0.1174478296763653 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.011379614318887 -1.15% 30 يوم $ -0.0544955298 -5.57% 60 يوم $ -0.0795649239 -8.14% 90 يوم $ -0.1174478296763653 -10.72%

تحليل سعر Anchored Coins AEUR (AEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Anchored Coins AEUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.970952$ 0.970952 $ 0.970952 24 ساعة مرتفع $ 0.989571$ 0.989571 $ 0.989571 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -1.15% تغير السعر (7 أيام) -5.19%

معلومات سوق Anchored Coins AEUR (AEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: