سعر Anchored Coins AEUR (AEUR)
سعر Anchored Coins AEUR (AEUR) المباشر لليوم هو USD 0.97733. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AEUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Anchored Coins AEUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.51K
- تغيير سعر Anchored Coins AEUR خلال اليوم هو -1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Anchored Coins AEUR مقابل USD هو $ -0.011379614318887 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anchored Coins AEUR مقابل USD هو $ -0.0544955298 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anchored Coins AEUR مقابل USD هو $ -0.0795649239 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anchored Coins AEUR مقابل USD هو $ -0.1174478296763653 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.011379614318887
|-1.15%
|30 يوم
|$ -0.0544955298
|-5.57%
|60 يوم
|$ -0.0795649239
|-8.14%
|90 يوم
|$ -0.1174478296763653
|-10.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Anchored Coins AEUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-1.15%
-5.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Anchored Coins was established by a group of entrepreneurs with decades of combined experience in financial services, and a proven track record of building market leaders in the digital assets industry. With a strong commitment to regulatory clarity and compliance, the Issuer is based in Switzerland, which enables the company to offer its clients an unmatched level of regulatory standing as a member of a Swiss self regulatory organization (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, “VQF”), headquartered in Zug, Switzerland. Anchored Coins takes a compliant and transparent approach, and every every AEUR is backed 1:1 with the reserves held exclusively with Swiss FINMA-licensed banks. Tokens issued by Anchored Coins are issued natively on the Ethereum and BNB Blockchains, with the team continuously working on further integrations within the digital asset industry. "
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