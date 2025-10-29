معلومات سعر amuricah (AMURICAH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001166 $ 0.00001166 $ 0.00001166 24 ساعة منخفض $ 0.0000123 $ 0.0000123 $ 0.0000123 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001166$ 0.00001166 $ 0.00001166 24 ساعة مرتفع $ 0.0000123$ 0.0000123 $ 0.0000123 عالية طوال الوقت $ 0.0006343$ 0.0006343 $ 0.0006343 أدنى سعر $ 0.00001052$ 0.00001052 $ 0.00001052 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.44% تغير السعر (7 أيام) +7.47% تغير السعر (7 أيام) +7.47%

سعر amuricah (AMURICAH) في الوقت الحقيقي هو $0.00001183. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AMURICAH بين أدنى سعر $ 0.00001166 وأعلى سعر $ 0.0000123، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAMURICAH على الإطلاق هو $ 0.0006343، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001052.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AMURICAH -- على مدار الساعة الماضية، -2.44% على مدار 24 ساعة، و +7.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق amuricah (AMURICAH)

القيمة السوقية $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,719,496.161263 999,719,496.161263 999,719,496.161263

القيمة السوقية الحالية لـ amuricah هي $ 11.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AMURICAH يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999719496.161263. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.83K.