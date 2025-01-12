سعر Amulet Staked SOL (AMTSOL)
سعر Amulet Staked SOL (AMTSOL) المباشر لليوم هو USD 218.91. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.44K. يتم تحديث سعر AMTSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amulet Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.07
- تغيير سعر Amulet Staked SOL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.02K
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خلال اليوم، كان سعر Amulet Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amulet Staked SOL مقابل USD هو $ -34.1210200980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amulet Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amulet Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -34.1210200980
|-15.58%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amulet Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-12.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amulet is the premier unified DeFi hub on Solana, offering users the most effective DeFi experience with a top-tier product suite—Staking, Swapping, Lending and Borrowing, Farming, Risk Cover, Liquidity Management, and more. Amulet meets the diverse needs of users in the DeFi space. By integrating staking, swapping, lending, borrowing, farming, and risk protection services, Amulet offers a one-stop solution for all DeFi activities. Our platform empowers users with seamless access to high-yield opportunities, secure lending markets, and innovative risk protection mechanisms—all within a single ecosystem.
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