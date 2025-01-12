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سعر Amulet Staked SOL (AMTSOL) المباشر لليوم هو USD 218.91 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.44K . يتم تحديث سعر AMTSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Amulet Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.07 - تغيير سعر Amulet Staked SOL خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.02K

أداء سعر Amulet Staked SOL (AMTSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Amulet Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Amulet Staked SOL مقابل USD هو $ -34.1210200980 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Amulet Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Amulet Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -34.1210200980 -15.58% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Amulet Staked SOL (AMTSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Amulet Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 270.14$ 270.14 $ 270.14 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -12.12%

معلومات سوق Amulet Staked SOL (AMTSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: