سعر AmpereChain (AMPERE)
سعر AmpereChain (AMPERE) المباشر لليوم هو USD 0.00079838. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMPERE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AmpereChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.40
- تغيير سعر AmpereChain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AmpereChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AmpereChain مقابل USD هو $ +0.0000461493 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AmpereChain مقابل USD هو $ +0.0000112919 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AmpereChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000461493
|+5.78%
|60 يوم
|$ +0.0000112919
|+1.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AmpereChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AmpereChain is globally acknowledged as the fastest blockchain, backed by a decentralized community. It's fueled by the cutting-edge Decentralized QBFT (D-QBFT) consensus algorithm, elevating the AmpereChain (AMPERE) cryptocurrency. As the pioneering EVM public chain with privacy-protected nodes, AmpereChain serves as a resilient platform for diverse decentralized applications. With unparalleled speed, efficiency, privacy, and the highest Transactions Per Second (TPS) in the blockchain world, it leads the way in decentralized technology.
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