سعر Amped Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Amped Finance (AMPED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMPED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AMPED.

يحتل Amped Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,341.4، مع عرض متداول قدره 26.86M AMPED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMPED بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04234274، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AMPED بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 42.45.

معلومات سوق Amped Finance (AMPED)

القيمة السوقية $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K الحجم (24 ساعة) $ 42.45$ 42.45 $ 42.45 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K إمداد دورة التداول 26.86M 26.86M 26.86M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Amped Finance هي $ 11.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 42.45. العرض المتداول لـ AMPED يبلغ 26.86M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.22K.