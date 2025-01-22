سعر AmonD (AMON)
سعر AmonD (AMON) المباشر لليوم هو USD 0.00050207. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AmonD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 373.15
- تغيير سعر AmonD خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AmonD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AmonD مقابل USD هو $ -0.0002735447 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AmonD مقابل USD هو $ -0.0002500113 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AmonD مقابل USD هو $ -0.0003997151507927389 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0002735447
|-54.48%
|60 يوم
|$ -0.0002500113
|-49.79%
|90 يوم
|$ -0.0003997151507927389
|-44.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AmonD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-0.05%
-0.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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