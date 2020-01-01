توكنوميكس Amocucinare (AMORE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Amocucinare (AMORE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Amocucinare (AMORE) $AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food. الموقع الرسمي: https://www.youtube.com/@amocucinare اشتر AMORE الآن!

توكنوميكس Amocucinare (AMORE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Amocucinare (AMORE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M إجمالي العرض: $ 991.67M $ 991.67M $ 991.67M العرض المتداول: $ 907.05M $ 907.05M $ 907.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01469843 $ 0.01469843 $ 0.01469843 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00124895 $ 0.00124895 $ 0.00124895 السعر الحالي: $ 0.00145334 $ 0.00145334 $ 0.00145334 معرفة المزيد عن سعر Amocucinare (AMORE)

توكنوميكس Amocucinare (AMORE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Amocucinare (AMORE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AMORE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AMORE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AMORE، استكشف السعر المباشر لتوكن AMORE!

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