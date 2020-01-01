توكنوميكس AMO Coin (AMO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AMO Coin (AMO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AMO Coin (AMO) AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. الموقع الرسمي: https://amo.foundation/ الوثيقة البيضاء: https://amo.foundation/downloads/ اشتر AMO الآن!

توكنوميكس AMO Coin (AMO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AMO Coin (AMO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.92M $ 18.92M $ 18.92M إجمالي العرض: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B العرض المتداول: $ 21.20B $ 21.20B $ 21.20B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.92M $ 18.92M $ 18.92M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01594326 $ 0.01594326 $ 0.01594326 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00088838 $ 0.00088838 $ 0.00088838 معرفة المزيد عن سعر AMO Coin (AMO)

توكنوميكس AMO Coin (AMO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AMO Coin (AMO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AMO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AMO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AMO، استكشف السعر المباشر لتوكن AMO!

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