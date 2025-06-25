سعر AMO Coin (AMO)
سعر AMO Coin (AMO) المباشر لليوم هو USD 0.00065604. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.92M. يتم تحديث سعر AMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AMO Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AMO Coin خلال اليوم هو +1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.20B
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خلال اليوم، كان سعر AMO Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AMO Coin مقابل USD هو $ -0.0000281521 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AMO Coin مقابل USD هو $ +0.0000503477 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AMO Coin مقابل USD هو $ +0.0000393153086465588 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.71%
|30 يوم
|$ -0.0000281521
|-4.29%
|60 يوم
|$ +0.0000503477
|+7.67%
|90 يوم
|$ +0.0000393153086465588
|+6.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AMO Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.54%
+1.71%
-1.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available.
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