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سعر AMO Coin (AMO) المباشر لليوم هو USD 0.00065604 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.92M . يتم تحديث سعر AMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AMO Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AMO Coin خلال اليوم هو +1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.20B

أداء سعر AMO Coin (AMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AMO Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AMO Coin مقابل USD هو $ -0.0000281521 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AMO Coin مقابل USD هو $ +0.0000503477 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AMO Coin مقابل USD هو $ +0.0000393153086465588 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.71% 30 يوم $ -0.0000281521 -4.29% 60 يوم $ +0.0000503477 +7.67% 90 يوم $ +0.0000393153086465588 +6.37%

تحليل سعر AMO Coin (AMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AMO Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00062674$ 0.00062674 $ 0.00062674 24 ساعة مرتفع $ 0.00068018$ 0.00068018 $ 0.00068018 عالية طوال الوقت $ 0.01594326$ 0.01594326 $ 0.01594326 تغير السعر (1 ساعة) -3.54% تغير السعر (1يوم) +1.71% تغير السعر (7 أيام) -1.27%

معلومات سوق AMO Coin (AMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: