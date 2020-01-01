توكنوميكس Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. الموقع الرسمي: https://amnis.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.amnis.finance/ اشتر STAPT الآن!

توكنوميكس Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M إجمالي العرض: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M العرض المتداول: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 19.62 $ 19.62 $ 19.62 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.103468 $ 0.103468 $ 0.103468 السعر الحالي: $ 4.99 $ 4.99 $ 4.99 معرفة المزيد عن سعر Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

توكنوميكس Amnis Staked Aptos Coin (STAPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STAPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STAPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STAPT، استكشف السعر المباشر لتوكن STAPT!

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