سعر Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)
سعر Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) المباشر لليوم هو USD 9.62. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STAPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amnis Staked Aptos Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.15K
- تغيير سعر Amnis Staked Aptos Coin خلال اليوم هو +5.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Amnis Staked Aptos Coin مقابل USD هو $ +0.466612 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amnis Staked Aptos Coin مقابل USD هو $ -0.4793896120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amnis Staked Aptos Coin مقابل USD هو $ -2.9383135600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amnis Staked Aptos Coin مقابل USD هو $ -1.266536518174596 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.466612
|+5.10%
|30 يوم
|$ -0.4793896120
|-4.98%
|60 يوم
|$ -2.9383135600
|-30.54%
|90 يوم
|$ -1.266536518174596
|-11.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amnis Staked Aptos Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
+5.10%
-4.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
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