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سعر Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) المباشر لليوم هو USD 9.62 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STAPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Amnis Staked Aptos Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.15K - تغيير سعر Amnis Staked Aptos Coin خلال اليوم هو +5.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Amnis Staked Aptos Coin مقابل USD هو $ +0.466612 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Amnis Staked Aptos Coin مقابل USD هو $ -0.4793896120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Amnis Staked Aptos Coin مقابل USD هو $ -2.9383135600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Amnis Staked Aptos Coin مقابل USD هو $ -1.266536518174596 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.466612 +5.10% 30 يوم $ -0.4793896120 -4.98% 60 يوم $ -2.9383135600 -30.54% 90 يوم $ -1.266536518174596 -11.63%

تحليل سعر Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Amnis Staked Aptos Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.12$ 9.12 $ 9.12 24 ساعة مرتفع $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 عالية طوال الوقت $ 19.62$ 19.62 $ 19.62 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) +5.10% تغير السعر (7 أيام) -4.14%

معلومات سوق Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: