توكنوميكس Amnis Aptos (AMAPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Amnis Aptos (AMAPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Amnis Aptos (AMAPT) Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted. الموقع الرسمي: https://amnis.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.amnis.finance/ اشتر AMAPT الآن!

توكنوميكس Amnis Aptos (AMAPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Amnis Aptos (AMAPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 109.70M $ 109.70M $ 109.70M إجمالي العرض: $ 25.21M $ 25.21M $ 25.21M العرض المتداول: $ 25.20M $ 25.20M $ 25.20M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 109.72M $ 109.72M $ 109.72M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 18.83 $ 18.83 $ 18.83 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 3.76 $ 3.76 $ 3.76 السعر الحالي: $ 4.35 $ 4.35 $ 4.35 معرفة المزيد عن سعر Amnis Aptos (AMAPT)

توكنوميكس Amnis Aptos (AMAPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Amnis Aptos (AMAPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AMAPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AMAPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AMAPT، استكشف السعر المباشر لتوكن AMAPT!

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