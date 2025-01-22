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سعر AMMYI Coin (AMI) المباشر لليوم هو USD 0.00567918 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AMMYI Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.29 - تغيير سعر AMMYI Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AMMYI Coin (AMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AMMYI Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AMMYI Coin مقابل USD هو $ +0.0008558552 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AMMYI Coin مقابل USD هو $ +0.0028362733 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AMMYI Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0008558552 +15.07% 60 يوم $ +0.0028362733 +49.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AMMYI Coin (AMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AMMYI Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 7.06$ 7.06 $ 7.06 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +22.62%

معلومات سوق AMMYI Coin (AMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: