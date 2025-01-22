سعر AMMYI Coin (AMI)
سعر AMMYI Coin (AMI) المباشر لليوم هو USD 0.00567918. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AMMYI Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.29
- تغيير سعر AMMYI Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AMMYI Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AMMYI Coin مقابل USD هو $ +0.0008558552 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AMMYI Coin مقابل USD هو $ +0.0028362733 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AMMYI Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0008558552
|+15.07%
|60 يوم
|$ +0.0028362733
|+49.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AMMYI Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+22.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AMMYI Ecosystem (AMI ) creates a synergized place for different audiences that did not interact before, such as inventor, innovators, product designers, manufacturers, technology and innovation enthusiasts, patent holders, creators of ICO and cryptocurrency projects and their backers, or creators of classical capitalizing campaigns and their backers who have never dealt with cryptocurrencies before, authors of their projects and experienced army of advisors, moderators, designers, translators and other specialists all over the World.
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