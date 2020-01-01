توكنوميكس Amino AI (AMAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Amino AI (AMAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Amino AI (AMAI) Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine. الموقع الرسمي: https://aminoai.org/ الوثيقة البيضاء: https://aminoai.org/whitepaper اشتر AMAI الآن!

توكنوميكس Amino AI (AMAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Amino AI (AMAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.45K $ 6.45K $ 6.45K إجمالي العرض: $ 996.09M $ 996.09M $ 996.09M العرض المتداول: $ 996.09M $ 996.09M $ 996.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.45K $ 6.45K $ 6.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Amino AI (AMAI)

توكنوميكس Amino AI (AMAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Amino AI (AMAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AMAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AMAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AMAI، استكشف السعر المباشر لتوكن AMAI!

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