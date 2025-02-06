سعر Amino AI (AMAI)
سعر Amino AI (AMAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.42K. يتم تحديث سعر AMAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amino AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.74K
- تغيير سعر Amino AI خلال اليوم هو -45.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.09M
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خلال اليوم، كان سعر Amino AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amino AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amino AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amino AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-45.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amino AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.18%
-45.46%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.
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