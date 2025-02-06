احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AMAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AMAI.

سعر Amino AI (AMAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.42K . يتم تحديث سعر AMAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Amino AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.74K - تغيير سعر Amino AI خلال اليوم هو -45.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.09M

أداء سعر Amino AI (AMAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Amino AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Amino AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Amino AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Amino AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -45.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Amino AI (AMAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Amino AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.18% تغير السعر (1يوم) -45.46% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Amino AI (AMAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: