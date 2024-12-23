سعر Amino ($AMO)
سعر Amino ($AMO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.77M. يتم تحديث سعر $AMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amino الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 216.20K
- تغيير سعر Amino خلال اليوم هو +6.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $AMO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $AMO.
خلال اليوم، كان سعر Amino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amino مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.63%
|30 يوم
|$ 0
|-11.89%
|60 يوم
|$ 0
|+61.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.02%
+6.63%
-26.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amino Rewards is a cutting-edge, tokenized customer loyalty program designed to encourage and reward a healthier lifestyle. Amino Rewards is a cutting-edge, tokenized customer loyalty program designed to encourage and reward a healthier lifestyle. As an Amino member, you gain access to a world of exclusive benefits, including the ability to earn $AMO rewards while improving your health. Best of all, membership is completely free! Your membership provides full access to the Amino Rewards ecosystem, including Amino Move, where you can earn rewards for fitness activities, Amino Shop, offering cashback and exclusive deals from our retail partners, and the Amino Catalog, where you can redeem your well-earned rewards.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $AMO إلى AUD
A$--
|1 $AMO إلى GBP
￡--
|1 $AMO إلى EUR
€--
|1 $AMO إلى USD
$--
|1 $AMO إلى MYR
RM--
|1 $AMO إلى TRY
₺--
|1 $AMO إلى JPY
¥--
|1 $AMO إلى RUB
₽--
|1 $AMO إلى INR
₹--
|1 $AMO إلى IDR
Rp--
|1 $AMO إلى PHP
₱--
|1 $AMO إلى EGP
￡E.--
|1 $AMO إلى BRL
R$--
|1 $AMO إلى CAD
C$--
|1 $AMO إلى BDT
৳--
|1 $AMO إلى NGN
₦--
|1 $AMO إلى UAH
₴--
|1 $AMO إلى VES
Bs--
|1 $AMO إلى PKR
Rs--
|1 $AMO إلى KZT
₸--
|1 $AMO إلى THB
฿--
|1 $AMO إلى TWD
NT$--
|1 $AMO إلى CHF
Fr--
|1 $AMO إلى HKD
HK$--
|1 $AMO إلى MAD
.د.م--