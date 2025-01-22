سعر American Shiba (USHIBA)
سعر American Shiba (USHIBA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USHIBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق American Shiba الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.23
- تغيير سعر American Shiba خلال اليوم هو +7.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر American Shiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر American Shiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر American Shiba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر American Shiba مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.01%
|30 يوم
|$ 0
|-29.72%
|60 يوم
|$ 0
|-56.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر American Shiba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+7.01%
-52.00%
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