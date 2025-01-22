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سعر American Shiba (USHIBA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USHIBA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق American Shiba الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.23 - تغيير سعر American Shiba خلال اليوم هو +7.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر American Shiba (USHIBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر American Shiba مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر American Shiba مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر American Shiba مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر American Shiba مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.01% 30 يوم $ 0 -29.72% 60 يوم $ 0 -56.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر American Shiba (USHIBA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر American Shiba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +7.01% تغير السعر (7 أيام) -52.00%

معلومات سوق American Shiba (USHIBA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: