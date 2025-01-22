سعر American Pepe (USPEPE)
سعر American Pepe (USPEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق American Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.66K
- تغيير سعر American Pepe خلال اليوم هو +8.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر American Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر American Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر American Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر American Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.07%
|30 يوم
|$ 0
|-13.98%
|60 يوم
|$ 0
|-39.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر American Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.21%
+8.07%
-22.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The National Meme of the United States, your second chance, the American Dream, presenting to you USPEPE with a special contract for the day when the US gained independence: 0x0704...76
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