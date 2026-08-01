سعر American Oil Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع American Oil Reserve (AOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AOR.

يحتل American Oil Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,295، مع عرض متداول قدره 999.98M AOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AOR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00835647، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AOR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق American Oil Reserve (AOR)

القيمة السوقية $ 48.30K$ 48.30K $ 48.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.30K$ 48.30K $ 48.30K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,984,582.152855 999,984,582.152855 999,984,582.152855

القيمة السوقية الحالية لـ American Oil Reserve هي $ 48.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AOR يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999984582.152855. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.30K.