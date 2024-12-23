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سعر American Coin (USA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.64M . يتم تحديث سعر USA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق American Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 619.00K - تغيير سعر American Coin خلال اليوم هو +5.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.63T

أداء سعر American Coin (USA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر American Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر American Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر American Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر American Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.37% 30 يوم $ 0 -59.17% 60 يوم $ 0 -21.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر American Coin (USA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر American Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.73% تغير السعر (1يوم) +5.37% تغير السعر (7 أيام) -6.92%

معلومات سوق American Coin (USA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: