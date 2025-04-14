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سعر American Bitcoin (ABTC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.59K . يتم تحديث سعر ABTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق American Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر American Bitcoin خلال اليوم هو -3.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 354.10B

أداء سعر American Bitcoin (ABTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر American Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر American Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر American Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر American Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر American Bitcoin (ABTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر American Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.15% تغير السعر (1يوم) -3.02% تغير السعر (7 أيام) -76.57%

معلومات سوق American Bitcoin (ABTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: