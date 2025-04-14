سعر American Bitcoin (ABTC)
سعر American Bitcoin (ABTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.59K. يتم تحديث سعر ABTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق American Bitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر American Bitcoin خلال اليوم هو -3.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 354.10B
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خلال اليوم، كان سعر American Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر American Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر American Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر American Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر American Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.15%
-3.02%
-76.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trump is set to launch a Bitcoin Focused Mining group called American Bitcoin and our community strives to support him through everything. American Bitcoin is a focused mining group called supported by ERC community working together and narrative created by Donald Trump. Major names in twitter has been supporting this project. Our ABTC community works everyday to live the narrative of Trump's actions towards Bitcoin and how he is making it a healthier place. Our community is daily supporting him in social media towards American Bitcoin.
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