سعر American AI Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع American AI Fund (AAIF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AAIF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AAIF.

يحتل American AI Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,079، مع عرض متداول قدره 999.96M AAIF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AAIF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02111344، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AAIF بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و-2.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق American AI Fund (AAIF)

القيمة السوقية $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,961,018.401375 999,961,018.401375 999,961,018.401375

القيمة السوقية الحالية لـ American AI Fund هي $ 25.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AAIF يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999961018.401375. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.08K.