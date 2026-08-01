سعر American Account Trust Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع American Account Trust Fund (AATF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AATF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AATF.

يحتل American Account Trust Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,119.7، مع عرض متداول قدره 1000.00M AATF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AATF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00333064، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AATF بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-17.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق American Account Trust Fund (AATF)

القيمة السوقية $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,511.685134 999,999,511.685134 999,999,511.685134

القيمة السوقية الحالية لـ American Account Trust Fund هي $ 10.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AATF يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999511.685134. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.12K.