سعر America250 اليوم

السعر المباشر لمشروع America250 (USA250) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USA250 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل USA250.

يحتل America250 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,480، مع عرض متداول قدره 999.96M USA250. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USA250 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00121305، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك USA250 بمقدار -1.25% خلال الساعة الماضية و-13.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق America250 (USA250)

القيمة السوقية $ 59.48K$ 59.48K $ 59.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.48K$ 59.48K $ 59.48K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,960,788.364782 999,960,788.364782 999,960,788.364782

القيمة السوقية الحالية لـ America250 هي $ 59.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USA250 يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999960788.364782. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.48K.