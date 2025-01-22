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سعر America1776 (AMERICA) المباشر لليوم هو USD 0.00025374 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMERICA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق America1776 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 268.78 - تغيير سعر America1776 خلال اليوم هو +1.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر America1776 (AMERICA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر America1776 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر America1776 مقابل USD هو $ +0.0000647007 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر America1776 مقابل USD هو $ -0.0001125684 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر America1776 مقابل USD هو $ -0.0005252864969607104 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.87% 30 يوم $ +0.0000647007 +25.50% 60 يوم $ -0.0001125684 -44.36% 90 يوم $ -0.0005252864969607104 -67.42%

تحليل سعر America1776 (AMERICA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر America1776: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00024862$ 0.00024862 $ 0.00024862 24 ساعة مرتفع $ 0.00025895$ 0.00025895 $ 0.00025895 عالية طوال الوقت $ 0.00612601$ 0.00612601 $ 0.00612601 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) +1.87% تغير السعر (7 أيام) +1.12%

معلومات سوق America1776 (AMERICA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: