معلومات سعر America Party Coin (APC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01016686$ 0.01016686 $ 0.01016686 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.65% تغير السعر (1يوم) -3.22% تغير السعر (7 أيام) +6.79% تغير السعر (7 أيام) +6.79%

سعر America Party Coin (APC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPC على الإطلاق هو $ 0.01016686، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APC +1.65% على مدار الساعة الماضية، -3.22% على مدار 24 ساعة، و +6.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق America Party Coin (APC)

القيمة السوقية $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K إمداد دورة التداول 220.95M 220.95M 220.95M إجمالي العرض 220,949,406.95 220,949,406.95 220,949,406.95

القيمة السوقية الحالية لـ America Party Coin هي $ 38.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APC يبلغ 220.95M، مع إجمالي عرض 220949406.95. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.08K.