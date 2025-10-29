معلومات سعر America Party (AP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.04097033 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.89% تغير السعر (1يوم) +3.29% تغير السعر (7 أيام) -20.24%

سعر America Party (AP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAP على الإطلاق هو $ 0.04097033، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AP -4.89% على مدار الساعة الماضية، +3.29% على مدار 24 ساعة، و -20.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق America Party (AP)

القيمة السوقية $ 926.86K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 926.86K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ America Party هي $ 926.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 926.86K.