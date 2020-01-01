توكنوميكس America Pac (PAC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول America Pac (PAC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات America Pac (PAC) America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. الموقع الرسمي: https://www.americapac.io/ اشتر PAC الآن!

توكنوميكس America Pac (PAC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار America Pac (PAC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 165.44K $ 165.44K $ 165.44K إجمالي العرض: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M العرض المتداول: $ 425.87M $ 425.87M $ 425.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 165.44K $ 165.44K $ 165.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03728808 $ 0.03728808 $ 0.03728808 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00038861 $ 0.00038861 $ 0.00038861 معرفة المزيد عن سعر America Pac (PAC)

توكنوميكس America Pac (PAC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس America Pac (PAC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAC، استكشف السعر المباشر لتوكن PAC!

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