سعر America Pac (PAC)
سعر America Pac (PAC) المباشر لليوم هو USD 0.00035912. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.03K. يتم تحديث سعر PAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق America Pac الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.15K
- تغيير سعر America Pac خلال اليوم هو -12.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 425.87M
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خلال اليوم، كان سعر America Pac مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر America Pac مقابل USD هو $ -0.0002647160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر America Pac مقابل USD هو $ -0.0002830305 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر America Pac مقابل USD هو $ -0.000496497750469575 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.22%
|30 يوم
|$ -0.0002647160
|-73.71%
|60 يوم
|$ -0.0002830305
|-78.81%
|90 يوم
|$ -0.000496497750469575
|-58.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر America Pac: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-12.22%
-32.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election.
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RM0.0015944928
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₺0.0128852256
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¥0.0543599944
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₹0.0315235536
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