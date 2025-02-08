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سعر America Pac (PAC) المباشر لليوم هو USD 0.00035912 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.03K . يتم تحديث سعر PAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق America Pac الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.15K - تغيير سعر America Pac خلال اليوم هو -12.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 425.87M

أداء سعر America Pac (PAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر America Pac مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر America Pac مقابل USD هو $ -0.0002647160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر America Pac مقابل USD هو $ -0.0002830305 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر America Pac مقابل USD هو $ -0.000496497750469575 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.22% 30 يوم $ -0.0002647160 -73.71% 60 يوم $ -0.0002830305 -78.81% 90 يوم $ -0.000496497750469575 -58.02%

تحليل سعر America Pac (PAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر America Pac: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00033935$ 0.00033935 $ 0.00033935 24 ساعة مرتفع $ 0.00041244$ 0.00041244 $ 0.00041244 عالية طوال الوقت $ 0.03728808$ 0.03728808 $ 0.03728808 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -12.22% تغير السعر (7 أيام) -32.84%

معلومات سوق America Pac (PAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: