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سعر AMERICA IS BACK (AIB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.31K . يتم تحديث سعر AIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AMERICA IS BACK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AMERICA IS BACK خلال اليوم هو -12.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.02M

أداء سعر AMERICA IS BACK (AIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AMERICA IS BACK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AMERICA IS BACK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AMERICA IS BACK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AMERICA IS BACK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AMERICA IS BACK (AIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AMERICA IS BACK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -12.49% تغير السعر (7 أيام) -0.74%

معلومات سوق AMERICA IS BACK (AIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: