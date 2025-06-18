سعر AMERICA IS BACK (AIB)
سعر AMERICA IS BACK (AIB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.31K. يتم تحديث سعر AIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AMERICA IS BACK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AMERICA IS BACK خلال اليوم هو -12.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.02M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AIB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AIB.
خلال اليوم، كان سعر AMERICA IS BACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AMERICA IS BACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AMERICA IS BACK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AMERICA IS BACK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AMERICA IS BACK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-12.49%
-0.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AMERICA IS BACK (AIB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AIB والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AIB إلى VND
₫--
|1 AIB إلى AUD
A$--
|1 AIB إلى GBP
￡--
|1 AIB إلى EUR
€--
|1 AIB إلى USD
$--
|1 AIB إلى MYR
RM--
|1 AIB إلى TRY
₺--
|1 AIB إلى JPY
¥--
|1 AIB إلى RUB
₽--
|1 AIB إلى INR
₹--
|1 AIB إلى IDR
Rp--
|1 AIB إلى KRW
₩--
|1 AIB إلى PHP
₱--
|1 AIB إلى EGP
￡E.--
|1 AIB إلى BRL
R$--
|1 AIB إلى CAD
C$--
|1 AIB إلى BDT
৳--
|1 AIB إلى NGN
₦--
|1 AIB إلى UAH
₴--
|1 AIB إلى VES
Bs--
|1 AIB إلى PKR
Rs--
|1 AIB إلى KZT
₸--
|1 AIB إلى THB
฿--
|1 AIB إلى TWD
NT$--
|1 AIB إلى AED
د.إ--
|1 AIB إلى CHF
Fr--
|1 AIB إلى HKD
HK$--
|1 AIB إلى MAD
.د.م--
|1 AIB إلى MXN
$--