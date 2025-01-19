سعر America (AMERICA)
سعر America (AMERICA) المباشر لليوم هو USD 0.00207629. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.08M. يتم تحديث سعر AMERICA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق America الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 922.73K
- تغيير سعر America خلال اليوم هو +42.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر America مقابل USD هو $ +0.00061434 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر America مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر America مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر America مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00061434
|+42.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر America: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+10.72%
+42.02%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations. The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem. With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology.
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