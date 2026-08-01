سعر Ameliajak اليوم

السعر المباشر لمشروع Ameliajak (AMELIAJAK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMELIAJAK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AMELIAJAK.

يحتل Ameliajak حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,376.65، مع عرض متداول قدره 999.92M AMELIAJAK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMELIAJAK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AMELIAJAK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-19.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ameliajak (AMELIAJAK)

القيمة السوقية $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,920,456.136264 999,920,456.136264 999,920,456.136264

القيمة السوقية الحالية لـ Ameliajak هي $ 10.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AMELIAJAK يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999920456.136264. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.38K.