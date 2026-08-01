سعر Amelia the Patriot اليوم

السعر المباشر لمشروع Amelia the Patriot (AMELIA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMELIA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AMELIA.

يحتل Amelia the Patriot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,689، مع عرض متداول قدره 996.62M AMELIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMELIA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00186769، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AMELIA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Amelia the Patriot (AMELIA)

القيمة السوقية $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K إمداد دورة التداول 996.62M 996.62M 996.62M إجمالي العرض 996,624,524.868003 996,624,524.868003 996,624,524.868003

القيمة السوقية الحالية لـ Amelia the Patriot هي $ 20.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AMELIA يبلغ 996.62M، مع إجمالي عرض 996624524.868003. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.69K.