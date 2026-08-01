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سعر Amelia the Patriot المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AMELIA هي 20,689 USD. تابع تحديثات أسعار AMELIA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Amelia the Patriot المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AMELIA هي 20,689 USD. تابع تحديثات أسعار AMELIA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AMELIA

معلومات سعر AMELIA

ما هو AMELIA

الموقع الرسمي لـ AMELIA

اقتصاد توكن AMELIA

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شعار Amelia the Patriot

سعر Amelia the Patriot (AMELIA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AMELIA إلى USD:

$0.00002076
$0.00002076$0.00002076
-0.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Amelia the Patriot (AMELIA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:02:46 (UTC+8)

سعر Amelia the Patriot اليوم

السعر المباشر لمشروع Amelia the Patriot (AMELIA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMELIA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AMELIA.

يحتل Amelia the Patriot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,689، مع عرض متداول قدره 996.62M AMELIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMELIA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00186769، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AMELIA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Amelia the Patriot (AMELIA)

$ 20.69K
$ 20.69K$ 20.69K

--
----

$ 20.69K
$ 20.69K$ 20.69K

996.62M
996.62M 996.62M

996,624,524.868003
996,624,524.868003 996,624,524.868003

القيمة السوقية الحالية لـ Amelia the Patriot هي $ 20.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AMELIA يبلغ 996.62M، مع إجمالي عرض 996624524.868003. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.69K.

سجل سعر Amelia the Patriot بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00186769
$ 0.00186769$ 0.00186769

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.67%

-7.16%

-7.16%

سجل سعر Amelia the Patriot (AMELIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Amelia the Patriot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amelia the Patriot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amelia the Patriot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amelia the Patriot مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.67%
30 يوم$ 0-13.68%
60 يوم$ 0-22.98%
90 يوم----

توقعات أسعار Amelia the Patriot

Amelia the Patriot (AMELIA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AMELIA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAmelia the Patriot (AMELIA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Amelia the Patriot نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Amelia the Patriot الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AMELIA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Amelia the Patriot.

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المصدر Amelia the Patriot (AMELIA)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemeParody MemePump.fun Ecosystem

نبذة عن Amelia the Patriot

على أي شبكة بلوك تشين يعمل Amelia the Patriot؟

يعمل Amelia the Patriot على شبكة --، التي تحدد كيفية معالجة المعاملات وسرعة التأكيدات والأمن العام. كما تحدد الشبكة توافقها مع المحافظ والتطبيقات اللامركزية ومعايير العقود الذكية.

ما هو السعر الحالي لـ AMELIA؟

يتم تسعير الرمز المميز بـ $، مما يمثل تحركًا في السعر بنسبة -0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم جمع تحديثات الأسعار من البورصات العالمية الرائدة في الوقت الفعلي.

ما هي الفئة التي ينتمي إليها Amelia the Patriot؟

يندرج Amelia the Patriot تحت فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Parody Meme,Pump.fun Ecosystem. يساعد هذا التصنيف المستثمرين على مقارنة AMELIA بأصول مشابهة في القطاع نفسه، مثل رموز DeFi أو رموز الميم أو رموز الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو رموز الذكاء الاصطناعي.

ما هي القيمة السوقية لـ Amelia the Patriot؟

تبلغ قيمتها السوقية $20689، مما يضع الأصل في المرتبة #8754. توفر القيمة السوقية مقياسًا واسعًا للحجم والاعتماد وثقة المستثمرين.

كم يبلغ المعروض الحالي من AMELIA؟

هناك 996624524.868003 رمز مميز متداول في السوق. ويؤثر هذا العدد بشكل مباشر على توازن العرض والطلب واكتشاف الأسعار وتوقعات التضخم.

ما مدى نشاط التداول لـ Amelia the Patriot اليوم؟

خلال اليوم الماضي، حقق AMELIA حجم تداول بلغ $--. غالبًا ما يشير الحجم القوي إلى ارتفاع الاهتمام بالسوق أو ردود فعل على الأخبار الأخيرة.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات العليا والدنيا الأخيرة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تذبذب Amelia the Patriot بين $ و$، مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة حول التقلبات قصيرة الأجل ومناطق الاختراق المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Amelia the Patriot

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:02:46 (UTC+8)

تحديثات Amelia the Patriot (AMELIA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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