سعر Ambra (AMBR)
سعر Ambra (AMBR) المباشر لليوم هو USD 0.148891. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMBR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ambra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.91
- تغيير سعر Ambra خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AMBR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AMBR.
خلال اليوم، كان سعر Ambra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ambra مقابل USD هو $ -0.0143831832 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ambra مقابل USD هو $ -0.0479044881 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ambra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0143831832
|-9.66%
|60 يوم
|$ -0.0479044881
|-32.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ambra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ton Whales is a product company creating easy-to-use and easy-to-understand products related to сrytpo and Web3. Whales launched the first and largest mining and staking pools on the TON blockchain. The total amount of blocked funds in Ton Whales' staking is currently 35 million dollars. The team has also launched the Tonhub wallet (https://tonhub.com/), Ton Explorer (https://tonwhales.com/explorer), and one of the most successful NFT collections, the Whales Club (https://tonwhales.com/club). In addition, Ton Whales are working on launching their own non-custodial crypto bank cards. The Ambra token will be used for fundraising. In addition, the token will be used to increase the limits of bank cards. The token is now traded on several DEX. After the launch of the project, we plan to list it on several large CEXs
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AMBR إلى AUD
A$0.23673669
|1 AMBR إلى GBP
￡0.1191128
|1 AMBR إلى EUR
€0.14144645
|1 AMBR إلى USD
$0.148891
|1 AMBR إلى MYR
RM0.65958713
|1 AMBR إلى TRY
₺5.30796415
|1 AMBR إلى JPY
¥23.18083979
|1 AMBR إلى RUB
₽14.68363042
|1 AMBR إلى INR
₹12.85822676
|1 AMBR إلى IDR
Rp2,401.46740573
|1 AMBR إلى PHP
₱8.69225658
|1 AMBR إلى EGP
￡E.7.49219512
|1 AMBR إلى BRL
R$0.89930164
|1 AMBR إلى CAD
C$0.21291413
|1 AMBR إلى BDT
৳18.02921119
|1 AMBR إلى NGN
₦230.83762858
|1 AMBR إلى UAH
₴6.27277783
|1 AMBR إلى VES
Bs8.189005
|1 AMBR إلى PKR
Rs41.28896321
|1 AMBR إلى KZT
₸77.5871001
|1 AMBR إلى THB
฿5.03698253
|1 AMBR إلى TWD
NT$4.87171352
|1 AMBR إلى CHF
Fr0.1340019
|1 AMBR إلى HKD
HK$1.15837198
|1 AMBR إلى MAD
.د.م1.48593218