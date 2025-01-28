سعر AMBO (AMBO)
سعر AMBO (AMBO) المباشر لليوم هو USD 0.00006049. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AMBO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 735.38
- تغيير سعر AMBO خلال اليوم هو -74.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AMBO مقابل USD هو $ -0.000178324673147173 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AMBO مقابل USD هو $ -0.0000593992 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AMBO مقابل USD هو $ -0.0000591609 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AMBO مقابل USD هو $ -0.0033771458209863736 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000178324673147173
|-74.66%
|30 يوم
|$ -0.0000593992
|-98.19%
|60 يوم
|$ -0.0000591609
|-97.80%
|90 يوم
|$ -0.0033771458209863736
|-98.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AMBO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-74.66%
-95.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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