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سعر Ambit USD (AUSD)

USD

مخطط سعر Ambit USD (AUSD) المباشر

$1.045
$1.045$1.045
+2.60%(1D)

سعر Ambit USD (AUSD) لليوم

سعر Ambit USD (AUSD) المباشر لليوم هو USD 1.045. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ambit USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 600.17
- تغيير سعر Ambit USD خلال اليوم هو +2.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Ambit USD (AUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.02663829 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.0258946820 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.0290205905 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.028394141294886 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02663829+2.61%
30 يوم$ +0.0258946820+2.48%
60 يوم$ +0.0290205905+2.78%
90 يوم$ +0.028394141294886+2.79%

تحليل سعر Ambit USD (AUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ambit USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

--

+2.61%

+0.31%

معلومات سوق Ambit USD (AUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 600.17
$ 600.17$ 600.17

0.00
0.00 0.00

ما هو Ambit USD ( AUSD )

AUSD is a decentralized stablecoin backed by USDT and designed to generate organic and sustainable yields, created by Ambit Finance.

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عملة AUSD إلى العملات المحلية

1 AUSD إلى AUD
A$1.66155
1 AUSD إلى GBP
0.836
1 AUSD إلى EUR
0.99275
1 AUSD إلى USD
$1.045
1 AUSD إلى MYR
RM4.62935
1 AUSD إلى TRY
37.25425
1 AUSD إلى JPY
¥162.69605
1 AUSD إلى RUB
103.0579
1 AUSD إلى INR
90.2462
1 AUSD إلى IDR
Rp16,854.83635
1 AUSD إلى PHP
61.0071
1 AUSD إلى EGP
￡E.52.5844
1 AUSD إلى BRL
R$6.3118
1 AUSD إلى CAD
C$1.49435
1 AUSD إلى BDT
126.53905
1 AUSD إلى NGN
1,620.1471
1 AUSD إلى UAH
44.02585
1 AUSD إلى VES
Bs57.475
1 AUSD إلى PKR
Rs289.78895
1 AUSD إلى KZT
544.5495
1 AUSD إلى THB
฿35.3419
1 AUSD إلى TWD
NT$34.1924
1 AUSD إلى CHF
Fr0.9405
1 AUSD إلى HKD
HK$8.1301
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