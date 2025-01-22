سعر Ambit USD (AUSD)
سعر Ambit USD (AUSD) المباشر لليوم هو USD 1.045. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ambit USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 600.17
- تغيير سعر Ambit USD خلال اليوم هو +2.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.02663829 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.0258946820 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.0290205905 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.028394141294886 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02663829
|+2.61%
|30 يوم
|$ +0.0258946820
|+2.48%
|60 يوم
|$ +0.0290205905
|+2.78%
|90 يوم
|$ +0.028394141294886
|+2.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ambit USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.61%
+0.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AUSD is a decentralized stablecoin backed by USDT and designed to generate organic and sustainable yields, created by Ambit Finance.
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