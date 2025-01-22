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سعر Ambit USD (AUSD) المباشر لليوم هو USD 1.045 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ambit USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 600.17 - تغيير سعر Ambit USD خلال اليوم هو +2.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ambit USD (AUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.02663829 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.0258946820 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.0290205905 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ambit USD مقابل USD هو $ +0.028394141294886 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02663829 +2.61% 30 يوم $ +0.0258946820 +2.48% 60 يوم $ +0.0290205905 +2.78% 90 يوم $ +0.028394141294886 +2.79%

تحليل سعر Ambit USD (AUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ambit USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 24 ساعة مرتفع $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 عالية طوال الوقت $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.61% تغير السعر (7 أيام) +0.31%

معلومات سوق Ambit USD (AUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: