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سعر Ambire Wallet (WALLET) المباشر لليوم هو USD 0.01233866 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.33M . يتم تحديث سعر WALLET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ambire Wallet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37M - تغيير سعر Ambire Wallet خلال اليوم هو -1.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 675.16M

أداء سعر Ambire Wallet (WALLET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ambire Wallet مقابل USD هو $ -0.00020451327934074 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ambire Wallet مقابل USD هو $ -0.0013868320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ambire Wallet مقابل USD هو $ -0.0025052168 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ambire Wallet مقابل USD هو $ -0.00476232126373816 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00020451327934074 -1.63% 30 يوم $ -0.0013868320 -11.23% 60 يوم $ -0.0025052168 -20.30% 90 يوم $ -0.00476232126373816 -27.84%

تحليل سعر Ambire Wallet (WALLET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ambire Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01232148$ 0.01232148 $ 0.01232148 24 ساعة مرتفع $ 0.0125594$ 0.0125594 $ 0.0125594 عالية طوال الوقت $ 0.199652$ 0.199652 $ 0.199652 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -13.97%

معلومات سوق Ambire Wallet (WALLET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: