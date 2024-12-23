سعر Ambire Wallet (WALLET)
سعر Ambire Wallet (WALLET) المباشر لليوم هو USD 0.01233866. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.33M. يتم تحديث سعر WALLET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ambire Wallet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37M
- تغيير سعر Ambire Wallet خلال اليوم هو -1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 675.16M
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خلال اليوم، كان سعر Ambire Wallet مقابل USD هو $ -0.00020451327934074 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ambire Wallet مقابل USD هو $ -0.0013868320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ambire Wallet مقابل USD هو $ -0.0025052168 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ambire Wallet مقابل USD هو $ -0.00476232126373816 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00020451327934074
|-1.63%
|30 يوم
|$ -0.0013868320
|-11.23%
|60 يوم
|$ -0.0025052168
|-20.30%
|90 يوم
|$ -0.00476232126373816
|-27.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ambire Wallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-1.63%
-13.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first DeFi wallet that combines power, security and ease of use, while also being open-source and non-custodial.
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