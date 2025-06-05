سعر Ambios Network (AMBIOS)
سعر Ambios Network (AMBIOS) المباشر لليوم هو USD 0.00919239. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMBIOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ambios Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 657.06
- تغيير سعر Ambios Network خلال اليوم هو -2.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ambios Network مقابل USD هو $ -0.000280574201597833 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ambios Network مقابل USD هو $ -0.0039803756 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ambios Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ambios Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000280574201597833
|-2.96%
|30 يوم
|$ -0.0039803756
|-43.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ambios Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-2.96%
-28.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched January 2024, Ambios is building the world’s first decentralized network of environmental sensors and ambient data on Solana, enabling communities, enterprises and AI with real-world data. With over 7,500 sensors across 22 markets continuously monitoring air quality and 45,000 mobile participants recording observed conditions, Ambios has the scale and data to deliver environmental insights and decisions globally. Discover our real-time and historic data on Synoptic, Datarade, Databricks, and Google Cloud marketplaces.
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