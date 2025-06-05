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سعر Ambios Network (AMBIOS) المباشر لليوم هو USD 0.00919239 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMBIOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ambios Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 657.06 - تغيير سعر Ambios Network خلال اليوم هو -2.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ambios Network (AMBIOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ambios Network مقابل USD هو $ -0.000280574201597833 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ambios Network مقابل USD هو $ -0.0039803756 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ambios Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ambios Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000280574201597833 -2.96% 30 يوم $ -0.0039803756 -43.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ambios Network (AMBIOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ambios Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00918203$ 0.00918203 $ 0.00918203 24 ساعة مرتفع $ 0.00971674$ 0.00971674 $ 0.00971674 عالية طوال الوقت $ 0.01953514$ 0.01953514 $ 0.01953514 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.96% تغير السعر (7 أيام) -28.84%

معلومات سوق Ambios Network (AMBIOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: