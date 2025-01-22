سعر AmberDAO (AMBER)
سعر AmberDAO (AMBER) المباشر لليوم هو USD 83.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMBER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AmberDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.92K
- تغيير سعر AmberDAO خلال اليوم هو +5.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AmberDAO مقابل USD هو $ +4.6 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AmberDAO مقابل USD هو $ -10.5369606550 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AmberDAO مقابل USD هو $ -29.5980947320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AmberDAO مقابل USD هو $ +48.27366066054145 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +4.6
|+5.84%
|30 يوم
|$ -10.5369606550
|-12.62%
|60 يوم
|$ -29.5980947320
|-35.45%
|90 يوم
|$ +48.27366066054145
|+137.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AmberDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+5.84%
-15.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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