معلومات سعر Amber xStock (AMBRX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 24 ساعة منخفض $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 24 ساعة مرتفع $ 3.53$ 3.53 $ 3.53 عالية طوال الوقت $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 أدنى سعر $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.51% تغير السعر (7 أيام) +0.52% تغير السعر (7 أيام) +0.52%

سعر Amber xStock (AMBRX) في الوقت الحقيقي هو $3.5. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AMBRX بين أدنى سعر $ 3.49 وأعلى سعر $ 3.53، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAMBRX على الإطلاق هو $ 10.38، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 2.86.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AMBRX -- على مدار الساعة الماضية، +0.51% على مدار 24 ساعة، و +0.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Amber xStock (AMBRX)

القيمة السوقية $ 339.20K$ 339.20K $ 339.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 730.45K$ 730.45K $ 730.45K إمداد دورة التداول 96.82K 96.82K 96.82K إجمالي العرض 208,495.79739737 208,495.79739737 208,495.79739737

القيمة السوقية الحالية لـ Amber xStock هي $ 339.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AMBRX يبلغ 96.82K، مع إجمالي عرض 208495.79739737. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 730.45K.