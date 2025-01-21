سعر Amazy (AZY)
سعر Amazy (AZY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AZY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amazy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.38K
- تغيير سعر Amazy خلال اليوم هو -7.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Amazy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amazy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amazy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amazy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.50%
|30 يوم
|$ 0
|-50.30%
|60 يوم
|$ 0
|-64.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amazy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-7.50%
-12.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Move-2-Earn Lifestyle App and the Future of Fitness. Buy 3D NFT Sneakers, go for a walk or jog, and earn tokens that you can exchange for real money. In 2023, AMAZY is an ecosystem of Move2Earn, Social-Fi and Game-Fi apps, NFT marketplace and Metaverse, supported by a community of Influencers from all around the world 🔥
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