سعر Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN)
سعر Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) المباشر لليوم هو USD 10.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DAMZN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Amazon Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.96
- تغيير سعر Amazon Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو +4.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Amazon Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +0.39268 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Amazon Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -1.1867520960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Amazon Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -8.1465041920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Amazon Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ +7.261867618758193 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.39268
|+4.07%
|30 يوم
|$ -1.1867520960
|-11.82%
|60 يوم
|$ -8.1465041920
|-81.14%
|90 يوم
|$ +7.261867618758193
|+261.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Amazon Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+4.07%
+38.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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